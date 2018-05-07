Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,050941 1,22
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,050941 1,22
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,027609 1,17
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,029697 0,88
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,039621 0,87
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,040594 0,84
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,010834 0,69
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,024403 1,83
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041074 0,88
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,027427 0,58
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,032148 0,32
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,055980 0,23
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,039203 1,18
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,078804 1,07
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,041783 0,94
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,057194 0,79
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,025024 0,79
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,014694 1,21
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016349 0,60
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015027 0,17
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016538 0,12
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,016674 0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,017843 1,55
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,020184 1,54
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,020816 1,54
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,018857 1,53
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,019859 1,53
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,044346 0,36
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,032065 0,11
Anadolu Hayat Em. Para Piy. EYF 0,046173 0,11
Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,014935 0,11
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,047710 0,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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