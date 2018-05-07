Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,050941 1,22
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,050941
|1,22
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,027609
|1,17
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,029697
|0,88
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,039621
|0,87
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,040594
|0,84
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,010834
|0,69
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,024403
|1,83
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,041074
|0,88
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,027427
|0,58
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,032148
|0,32
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,055980
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,039203
|1,18
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,078804
|1,07
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,041783
|0,94
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,057194
|0,79
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,025024
|0,79
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,014694
|1,21
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,016349
|0,60
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,015027
|0,17
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,016538
|0,12
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,016674
|0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,017843
|1,55
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,020184
|1,54
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,020816
|1,54
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,018857
|1,53
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,019859
|1,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,044346
|0,36
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,032065
|0,11
|Anadolu Hayat Em. Para Piy. EYF
|0,046173
|0,11
|Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,014935
|0,11
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,047710
|0,11