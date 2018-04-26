Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF 0,029054 0,27
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF 0,029054 0,27
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,021818 0,25
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,014711 0,25
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,025840 0,24
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,049171 0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013312 0,33
Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF 0,046184 0,33
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013880 0,30
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013570 0,30
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013195 0,29
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,010298 0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,031936 0,04
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,044172 0,04
Axa Hayat ve Em. Para Piy. EYF 0,016756 0,04
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,047528 0,04
Anadolu Hayat Em. Para Piy. EYF 0,045994 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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