Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF 0,028973 0,82 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,025753 0,67 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,035724 0,66 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,021742 0,66 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,014660 0,64 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013371 0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043644 0,96 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,051615 0,78 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,067870 0,48 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,058478 0,46 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,034169 0,41 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013472 1,09 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014103 1,08 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013164 1,06 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013846 1,06 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,013208 1,06 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021927 0,99 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015257 0,93 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016295 0,69 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,019831 0,34 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,020026 0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Hayat Em. Emanet Para Piy. EYF 0,037041 0,04 Axa Hayat ve Em. Para Piy. EYF 0,016721 0,04 Allianz Yaşam ve Em. Para Piy. EYF 0,047517 0,04 Anadolu Hayat Em. Para Piy. EYF 0,045898 0,03 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,031867 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)