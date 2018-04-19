Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,024097 0,39 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,040189 0,33 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,050906 0,29 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,065791 0,27 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,059725 0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013342 1,19 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,010825 0,65 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,051215 3,28 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,098975 3,22 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,112046 3,21 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,052452 3,21 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,084193 3,14 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010646 2,19 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,023414 1,76 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,055761 1,52 NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,031390 1,47 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,017261 1,41 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016183 1,88 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021712 1,73 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015117 1,72 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010640 0,85 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,019763 0,55 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,018640 0,05 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,019007 0,05 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,019147 0,05 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,018850 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,019417 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,014853 0,05 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017821 0,04 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,031856 0,04 Halk Hayat ve Em. Para Piy. EYF 0,016159 0,04 Anadolu Hayat Em. Para Piy. EYF 0,045882 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)