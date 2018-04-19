Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0240970,39Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0401890,33Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0240970,39
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0401890,33
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0509060,29
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0657910,27
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0597250,26
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0133421,19
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0108250,65
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0512153,28
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,0989753,22
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,1120463,21
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,0524523,21
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,0841933,14
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0106462,19
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF0,0234141,76
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0557611,52
NN Hay. Em. Din. Değ. EYF0,0313901,47
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0172611,41
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0161831,88
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0217121,73
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0151171,72
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0106400,85
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF0,0197630,55
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0186400,05
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0190070,05
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0191470,05
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0188500,05
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0194170,05
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0148530,05
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0178210,04
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF0,0318560,04
Halk Hayat ve Em. Para Piy. EYF0,0161590,04
Anadolu Hayat Em. Para Piy. EYF0,0458820,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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