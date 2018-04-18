Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,049591 0,24
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,049591
|0,24
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,050757
|0,23
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,052571
|0,20
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,027199
|0,15
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF
|0,028665
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,023724
|0,97
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,026479
|0,64
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,038835
|0,51
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,056446
|0,27
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,078014
|0,19
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,013092
|0,15
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,010696
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,014354
|0,04
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,010265
|0,04
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,016012
|0,03
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,016580
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,017644
|0,10
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,019615
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,019936
|0,05
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,020562
|0,04
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,018531
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piy. EYF
|0,020544
|0,04
|Garanti Em. Hay. Para Piy. EYF
|0,049516
|0,04
|MetLife Em. ve Hay. Para Piy. EYF
|0,018732
|0,04
|Halk Hayat ve Em. Para Piy. EYF
|0,016153
|0,04
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piy. EYF
|0,043257
|0,04