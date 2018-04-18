Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,049591 0,24 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,050757 0,23 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,052571 0,20 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,027199 0,15 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF 0,028665 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,023724 0,97 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,026479 0,64 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,038835 0,51 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,056446 0,27 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,078014 0,19 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013092 0,15 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,010696 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,014354 0,04 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,010265 0,04 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016012 0,03 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,016580 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,017644 0,10 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,019615 0,05 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,019936 0,05 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,020562 0,04 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,018531 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piy. EYF 0,020544 0,04 Garanti Em. Hay. Para Piy. EYF 0,049516 0,04 MetLife Em. ve Hay. Para Piy. EYF 0,018732 0,04 Halk Hayat ve Em. Para Piy. EYF 0,016153 0,04 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piy. EYF 0,043257 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)