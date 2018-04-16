Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF 0,028707 0,49
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF
|0,028707
|0,49
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,014556
|0,42
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,025566
|0,42
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,036175
|0,40
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF
|0,057116
|0,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013923
|0,62
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013373
|0,60
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013304
|0,60
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,013672
|0,60
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,013005
|0,60
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,016562
|0,21
|Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF
|0,019870
|0,17
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,015257
|0,14
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,016546
|0,12
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,016369
|0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,017802
|0,11
|Halk Hayat ve Em. Para Piy. EYF
|0,016141
|0,11
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,031822
|0,11
|Anadolu Hayat Em. Para Piy. EYF
|0,045833
|0,11
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piy. EYF
|0,020528
|0,11