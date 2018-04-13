Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF 0,028568 0,58
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF
|0,028568
|0,58
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,051099
|0,53
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,048506
|0,53
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,014495
|0,52
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,021508
|0,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013250
|0,38
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,010813
|0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,027033
|1,07
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,057283
|0,99
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,019514
|0,97
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,033516
|0,82
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,054201
|0,80
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,013591
|0,86
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013837
|0,86
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,012971
|0,85
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013293
|0,83
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013225
|0,83
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015936
|0,75
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021516
|0,42
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,010579
|0,41
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014958
|0,34
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,017473
|0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piy. EYF
|0,015239
|0,04
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piy. EYF
|0,046392
|0,04
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,043967
|0,04
|Axa Hayat ve Em. Para Piy. EYF
|0,016680
|0,04
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,047313
|0,04