Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,027505 2,00
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,027505
|2,00
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,050016
|1,94
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,053051
|1,93
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,036258
|1,91
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,027089
|1,75
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,010802
|0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,026748
|2,63
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,024139
|1,68
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,024770
|1,59
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,078111
|1,42
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,056622
|1,39
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,038780
|1,13
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,041895
|1,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,014514
|1,85
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,016310
|0,65
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,014931
|0,26
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,010536
|0,14
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,013728
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,019718
|2,86
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,019141
|2,85
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,019301
|2,85
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,020291
|2,84
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,018924
|2,84
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piy. EYF
|0,018694
|0,04
|Axa Hayat ve Em. Para Piy. EYF
|0,016674
|0,04
|Anadolu Hayat Em. Para Piy. EYF
|0,045768
|0,03
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,031776
|0,03
|Allianz Hayat Em. Para Piy. EYF
|0,046330
|0,03