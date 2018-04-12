Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,027505 2,00 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,050016 1,94 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,053051 1,93 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,036258 1,91 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,027089 1,75 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,010802 0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,026748 2,63 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,024139 1,68 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,024770 1,59 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,078111 1,42 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,056622 1,39 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,038780 1,13 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,041895 1,00 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,014514 1,85 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016310 0,65 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,014931 0,26 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010536 0,14 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,013728 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,019718 2,86 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,019141 2,85 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,019301 2,85 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020291 2,84 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,018924 2,84 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piy. EYF 0,018694 0,04 Axa Hayat ve Em. Para Piy. EYF 0,016674 0,04 Anadolu Hayat Em. Para Piy. EYF 0,045768 0,03 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,031776 0,03 Allianz Hayat Em. Para Piy. EYF 0,046330 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)