Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,04 0,55
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,02 0,54
Fiba Em. ve Hay.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,04
|0,55
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,02
|0,54
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,03
|0,54
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,06
|0,52
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,05
|0,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,01
|0,27
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,01
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,02
|0,76
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,11
|0,70
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,12
|0,63
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,08
|0,51
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,07
|0,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,04
|0,40
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,02
|0,37
|Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF
|0,09
|0,36
|Anadolu Hayat Em. Den. Değ. EYF
|0,06
|0,35
|Axa Hayat ve Em. Değ. EYF
|0,02
|0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,01
|0,51
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,02
|0,34
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,01
|0,19
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,01
|0,15
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,02
|0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,02
|0,82
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,02
|0,75
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,02
|0,75
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,02
|0,74
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,02
|0,74
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piy. EYF
|0,02
|0,04
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piy. EYF
|0,02
|0,04
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,05
|0,04
|Halk Hayat ve Em. Para Piy. EYF
|0,02
|0,04
|Anadolu Hayat Em. Para Piy. EYF
|0,05
|0,04