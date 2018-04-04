Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları



Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,04 0,55

Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,02 0,54

Fiba Em. ve Hay.