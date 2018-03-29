Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,048316 0,61 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,028600 0,48 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,039393 0,41 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,023434 0,36 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,042749 0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,037364 0,28 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,023937 0,18 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,010627 0,09 BNP Paribas Cardif Em. İki. Değ. EYF 0,013501 0,08 Halk Hayat ve Em. K.B.A. Stand. EYF 0,014529 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,013955 0,44 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,010204 0,08 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016103 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piy. EYF 0,015161 0,04 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,043736 0,04 Anadolu Hayat Em. Para Piy. EYF 0,045546 0,04 Groupama Em. Para Piyasası EYF 0,042826 0,04 Allianz Hayat Em. Para Piy. EYF 0,046109 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)