Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,048316 0,61
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,048316
|0,61
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,028600
|0,48
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,039393
|0,41
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,023434
|0,36
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,042749
|0,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,037364
|0,28
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,023937
|0,18
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,010627
|0,09
|BNP Paribas Cardif Em. İki. Değ. EYF
|0,013501
|0,08
|Halk Hayat ve Em. K.B.A. Stand. EYF
|0,014529
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,013955
|0,44
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,010204
|0,08
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,016103
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piy. EYF
|0,015161
|0,04
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,043736
|0,04
|Anadolu Hayat Em. Para Piy. EYF
|0,045546
|0,04
|Groupama Em. Para Piyasası EYF
|0,042826
|0,04
|Allianz Hayat Em. Para Piy. EYF
|0,046109
|0,03