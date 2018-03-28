Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,049389 0,39
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,049389
|0,39
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,051302
|0,32
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,048359
|0,30
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,027708
|0,29
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,035010
|0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,044044
|0,58
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,077379
|0,63
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,040921
|0,37
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,023159
|0,32
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,054453
|0,31
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,023894
|0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,019735
|0,15
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,017538
|0,10
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,015297
|0,09
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,013894
|0,06
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,015931
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,017305
|0,27
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,018714
|0,17
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,019501
|0,15
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,018175
|0,13
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,020046
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Halk Hayat ve Em. Para Piy. EYF
|0,016038
|0,04
|Anadolu Hayat Em. Para Piy. EYF
|0,045530
|0,04
|Axa Hayat ve Em. Para Piy. EYF
|0,016587
|0,04
|Groupama Em. Para Piyasası EYF
|0,042811
|0,04
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,031609
|0,03