Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,049389 0,39 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,051302 0,32 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,048359 0,30 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,027708 0,29 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,035010 0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044044 0,58 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,077379 0,63 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,040921 0,37 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,023159 0,32 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,054453 0,31 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,023894 0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,019735 0,15 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,017538 0,10 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015297 0,09 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,013894 0,06 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015931 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,017305 0,27 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018714 0,17 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,019501 0,15 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,018175 0,13 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,020046 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Para Piy. EYF 0,016038 0,04 Anadolu Hayat Em. Para Piy. EYF 0,045530 0,04 Axa Hayat ve Em. Para Piy. EYF 0,016587 0,04 Groupama Em. Para Piyasası EYF 0,042811 0,04 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,031609 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)