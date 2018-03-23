Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF 0,015440 0,22 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,050250 0,18 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,042194 0,17 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,027189 0,17 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,021676 0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014048 0,28 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013522 0,24 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013215 0,23 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013810 0,22 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013431 0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016644 0,17 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,013683 0,05 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016098 0,04 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,016470 0,04 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,016509 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,018559 0,65 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018107 0,64 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,018889 0,63 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,017964 0,63 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,018347 0,63 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piy. EYF 0,018568 0,04 Halk Hayat ve Em. Para Piy. EYF 0,016012 0,04 Axa Hayat ve Em. Para Piy. EYF 0,016558 0,04 Groupama Em. Para Piyasası EYF 0,042738 0,04 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,031554 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)