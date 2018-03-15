Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,049800 0,54
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,049800
|0,54
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,046941
|0,53
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,026943
|0,52
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,034022
|0,52
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,048804
|0,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,023736
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,023356
|0,49
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,014449
|0,45
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013389
|0,44
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,013082
|0,43
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013451
|0,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,016015
|0,13
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,013490
|0,13
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,010168
|0,08
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,013650
|0,06
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,010527
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,016393
|0,64
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,017524
|0,59
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,018051
|0,59
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,018574
|0,59
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,017968
|0,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piy. EYF
|0,015088
|0,04
|MetLife Em. ve Hay. Para Piy. EYF
|0,018518
|0,04
|Halk Hayat ve Em. Para Piy. EYF
|0,015969
|0,04
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,043522
|0,04
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,046843
|0,04