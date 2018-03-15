Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,049800 0,54
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,049800 0,54
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,046941 0,53
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,026943 0,52
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,034022 0,52
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,048804 0,48
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,023736 0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,023356 0,49
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014449 0,45
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013389 0,44
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013082 0,43
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013451 0,43
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016015 0,13
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,013490 0,13
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,010168 0,08
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,013650 0,06
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010527 0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,016393 0,64
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,017524 0,59
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,018051 0,59
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,018574 0,59
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,017968 0,59
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Fiba Em. ve Hay. Para Piy. EYF 0,015088 0,04
MetLife Em. ve Hay. Para Piy. EYF 0,018518 0,04
Halk Hayat ve Em. Para Piy. EYF 0,015969 0,04
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,043522 0,04
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,046843 0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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