Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,049800 0,54 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,046941 0,53 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,026943 0,52 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,034022 0,52 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,048804 0,48 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,023736 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,023356 0,49 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014449 0,45 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013389 0,44 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013082 0,43 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013451 0,43 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016015 0,13 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,013490 0,13 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,010168 0,08 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,013650 0,06 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010527 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,016393 0,64 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,017524 0,59 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,018051 0,59 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,018574 0,59 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,017968 0,59 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piy. EYF 0,015088 0,04 MetLife Em. ve Hay. Para Piy. EYF 0,018518 0,04 Halk Hayat ve Em. Para Piy. EYF 0,015969 0,04 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,043522 0,04 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,046843 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)