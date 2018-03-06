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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,046138 0,48
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,046138 0,48
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,048951 0,48
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,026494 0,47
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,033445 0,44
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,025256 0,44
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,010566 0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,023269 0,61
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,058408 0,36
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,056551 0,33
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,035009 0,24
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,068611 0,22
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,075493 0,98
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,036557 0,60
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,052882 0,54
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,023043 0,34
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,039860 0,27
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016252 0,49
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,014704 0,32
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,013351 0,31
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015445 0,29
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022184 0,28
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,016220 0,66
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,017483 0,66
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,017334 0,66
NN Hay. Em. Altın EYF 0,010913 0,65
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,017854 0,65
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017546 0,04
Fiba Em. ve Hay. Para Piy. EYF 0,015041 0,04
Halk Hayat ve Em. Para Piy. EYF 0,015921 0,04
Anadolu Hayat Em. Para Piy. EYF 0,045181 0,04
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,031368 0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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