Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,046138 0,48
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,046138
|0,48
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,048951
|0,48
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,026494
|0,47
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,033445
|0,44
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,025256
|0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,010566
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,023269
|0,61
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,058408
|0,36
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,056551
|0,33
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,035009
|0,24
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,068611
|0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,075493
|0,98
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,036557
|0,60
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,052882
|0,54
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,023043
|0,34
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,039860
|0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016252
|0,49
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,014704
|0,32
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,013351
|0,31
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015445
|0,29
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,022184
|0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,016220
|0,66
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,017483
|0,66
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,017334
|0,66
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,010913
|0,65
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,017854
|0,65
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,017546
|0,04
|Fiba Em. ve Hay. Para Piy. EYF
|0,015041
|0,04
|Halk Hayat ve Em. Para Piy. EYF
|0,015921
|0,04
|Anadolu Hayat Em. Para Piy. EYF
|0,045181
|0,04
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,031368
|0,04