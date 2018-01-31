Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,041803 0,24 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,063711 0,24 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,056865 0,23 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,062815 0,23 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,032482 0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,016940 0,40 Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Gr. Değ. EYF 0,012248 0,37 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,012329 0,19 BNP Paribas Cardif Em. Stand. EYF 0,013559 0,11 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,023222 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015924 0,26 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,013283 0,17 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,015790 0,16 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,014502 0,15 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,013620 0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,017245 0,09 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,010986 0,08 Groupama Em. Altın EYF 0,018464 0,08 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,018500 0,08 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,017608 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piy. EYF 0,020036 0,04 Halk Hayat ve Em. Para Piy. EYF 0,015739 0,04 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piy. EYF 0,042194 0,04 Fiba Em. ve Hay. Para Piy. EYF 0,014865 0,04 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,048256 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)