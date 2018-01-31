Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,041803 0,24
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,041803
|0,24
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,063711
|0,24
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,056865
|0,23
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,062815
|0,23
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,032482
|0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,016940
|0,40
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Gr. Değ. EYF
|0,012248
|0,37
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF
|0,012329
|0,19
|BNP Paribas Cardif Em. Stand. EYF
|0,013559
|0,11
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,023222
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015924
|0,26
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,013283
|0,17
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,015790
|0,16
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,014502
|0,15
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,013620
|0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,017245
|0,09
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,010986
|0,08
|Groupama Em. Altın EYF
|0,018464
|0,08
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,018500
|0,08
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,017608
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piy. EYF
|0,020036
|0,04
|Halk Hayat ve Em. Para Piy. EYF
|0,015739
|0,04
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piy. EYF
|0,042194
|0,04
|Fiba Em. ve Hay. Para Piy. EYF
|0,014865
|0,04
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,048256
|0,04