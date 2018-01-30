Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,025101 0,71 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,036680 0,58 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,025078 0,53 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,046674 0,52 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,041458 0,48 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,010536 0,34 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013539 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,027259 1,20 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,079566 0,57 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,030603 0,36 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,024148 0,28 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020275 0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Büyüme Ama. İki. Es. EYF 0,054675 0,92 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,023206 0,81 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,077018 0,79 Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,016873 0,52 Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,048556 0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,013260 0,83 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016434 0,32 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015882 0,27 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,015765 0,26 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,013607 0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,017230 0,36 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,016321 0,34 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,018154 0,34 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,017967 0,34 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,017444 0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Anadolu Hayat Em. Para Piy. EYF 0,044633 0,04 Groupama Em. Para Piyasası EYF 0,041981 0,04 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,030988 0,04 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piy. EYF 0,045223 0,04 Avivasa Em. ve Hay. Bir. Para Piy. EYF 0,045313 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)