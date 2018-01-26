Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF 0,028972 0,69 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,052126 0,62 Garanti Em. Hay. B.A. Gr. EYF 0,036178 0,61 Garanti Em. Hay. B.A. EYF 0,057267 0,61 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,021782 0,59 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,026894 1,07 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043551 0,66 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013230 0,85 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013602 0,82 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013613 0,82 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013234 0,78 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013918 0,77 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,016227 0,03 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015774 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,011000 0,31 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,017921 0,30 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,017634 0,30 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,018006 0,30 NN Hay. Em. Altın EYF 0,011008 0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017307 0,04 Fiba Em. ve Hay. Para Piy. EYF 0,014839 0,04 Halk Hayat ve Em. Para Piy. EYF 0,015712 0,04 Axa Hayat ve Em. Para Piy. EYF 0,016239 0,04 Anadolu Hayat Em. Para Piy. EYF 0,044571 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)