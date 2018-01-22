Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,014977 0,11 Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,016211 0,10 AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF 0,044076 0,10 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,048798 0,09 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,017206 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,023459 0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,010498 0,62 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,011607 0,15 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,011414 0,13 Fiba Em. ve Hay. Oyak Portföy Standart EYF 0,012518 0,12 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,012237 0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015774 0,11 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,016204 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piy. EYF 0,014818 0,11 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,030902 0,11 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piy. EYF 0,045093 0,11 Avivasa Em. ve Hay. Bir. Para Piy. EYF 0,045187 0,11 Avivasa Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,042470 0,11

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)