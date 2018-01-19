Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF 0,015227 0,06 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,048752 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF 0,044030 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,014960 0,03 Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,016194 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013383 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042156 0,42 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,026538 0,37 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,097062 0,32 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,109351 0,29 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,024819 0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Global Md Port. Değ. EYF 0,011240 0,22 Aegon Emeklilik ve Hay. Karma EYF 0,056207 0,21 Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,017258 0,15 Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,011465 0,14 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,024688 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016231 0,20 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015761 0,07 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,014947 0,05 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,019463 0,04 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,019365 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Para Piy. EYF 0,015675 0,04 Axa Hayat ve Em. Para Piy. EYF 0,016199 0,04 Anadolu Hayat Em. Para Piy. EYF 0,044462 0,04 Groupama Em. Para Piyasası EYF 0,041820 0,04 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piy. EYF 0,045045 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)