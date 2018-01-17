Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları



Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,111258 2,01

Allianz Hayat Em. His. Sen.