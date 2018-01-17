Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,111258 2,01
Allianz Hayat Em. His. Sen.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,111258 2,01
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,096483 1,94
Anadolu Hayat Em. İkinci His. Sen. EYF 0,051147 1,94
Halk Hayat ve Em. Hisse Senedi EYF 0,020110 1,93
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,050754 1,90
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,111258 2,01
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,096483 1,94
Anadolu Hayat Em. İkinci His. Sen. EYF 0,051147 1,94
Halk Hayat ve Em. Hisse Senedi EYF 0,020110 1,93
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,050754 1,90
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,111258 2,01
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,096483 1,94
Anadolu Hayat Em. İkinci His. Sen. EYF 0,051147 1,94
Halk Hayat ve Em. Hisse Senedi EYF 0,020110 1,93
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,050754 1,90
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,111258 2,01
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,096483 1,94
Anadolu Hayat Em. İkinci His. Sen. EYF 0,051147 1,94
Halk Hayat ve Em. Hisse Senedi EYF 0,020110 1,93
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,050754 1,90
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,111258 2,01
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,096483 1,94
Anadolu Hayat Em. İkinci His. Sen. EYF 0,051147 1,94
Halk Hayat ve Em. Hisse Senedi EYF 0,020110 1,93
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,050754 1,90
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,111258 2,01
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,096483 1,94
Anadolu Hayat Em. İkinci His. Sen. EYF 0,051147 1,94
Halk Hayat ve Em. Hisse Senedi EYF 0,020110 1,93
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,050754 1,90
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,111258 2,01
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,096483 1,94
Anadolu Hayat Em. İkinci His. Sen. EYF 0,051147 1,94
Halk Hayat ve Em. Hisse Senedi EYF 0,020110 1,93
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,050754 1,90
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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