Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,111258 2,01
Allianz Hayat Em. His. Sen.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,111258
|2,01
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,096483
|1,94
|Anadolu Hayat Em. İkinci His. Sen. EYF
|0,051147
|1,94
|Halk Hayat ve Em. Hisse Senedi EYF
|0,020110
|1,93
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,050754
|1,90
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,111258
|2,01
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,096483
|1,94
|Anadolu Hayat Em. İkinci His. Sen. EYF
|0,051147
|1,94
|Halk Hayat ve Em. Hisse Senedi EYF
|0,020110
|1,93
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,050754
|1,90
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,111258
|2,01
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,096483
|1,94
|Anadolu Hayat Em. İkinci His. Sen. EYF
|0,051147
|1,94
|Halk Hayat ve Em. Hisse Senedi EYF
|0,020110
|1,93
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,050754
|1,90
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,111258
|2,01
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,096483
|1,94
|Anadolu Hayat Em. İkinci His. Sen. EYF
|0,051147
|1,94
|Halk Hayat ve Em. Hisse Senedi EYF
|0,020110
|1,93
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,050754
|1,90
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,111258
|2,01
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,096483
|1,94
|Anadolu Hayat Em. İkinci His. Sen. EYF
|0,051147
|1,94
|Halk Hayat ve Em. Hisse Senedi EYF
|0,020110
|1,93
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,050754
|1,90
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,111258
|2,01
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,096483
|1,94
|Anadolu Hayat Em. İkinci His. Sen. EYF
|0,051147
|1,94
|Halk Hayat ve Em. Hisse Senedi EYF
|0,020110
|1,93
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,050754
|1,90
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,111258
|2,01
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,096483
|1,94
|Anadolu Hayat Em. İkinci His. Sen. EYF
|0,051147
|1,94
|Halk Hayat ve Em. Hisse Senedi EYF
|0,020110
|1,93
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,050754
|1,90