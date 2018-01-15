Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,011378 0,98
Katılım Em. ve Hay. Kat.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,011378 0,98
Katılım Em. ve Hay. Kat. Hisse Senedi EYF 0,015825 0,46
Allianz Yaşam ve Em. 2.K.D.B.Ar. EYF 0,032784 0,45
Allianz Hayat Em. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF 0,045136 0,44
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Kam.Dış.Bor. Ar. EYF 0,025910 0,42
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,011378 0,98
Katılım Em. ve Hay. Kat. Hisse Senedi EYF 0,015825 0,46
Allianz Yaşam ve Em. 2.K.D.B.Ar. EYF 0,032784 0,45
Allianz Hayat Em. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF 0,045136 0,44
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Kam.Dış.Bor. Ar. EYF 0,025910 0,42
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,011378 0,98
Katılım Em. ve Hay. Kat. Hisse Senedi EYF 0,015825 0,46
Allianz Yaşam ve Em. 2.K.D.B.Ar. EYF 0,032784 0,45
Allianz Hayat Em. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF 0,045136 0,44
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Kam.Dış.Bor. Ar. EYF 0,025910 0,42
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,011378 0,98
Katılım Em. ve Hay. Kat. Hisse Senedi EYF 0,015825 0,46
Allianz Yaşam ve Em. 2.K.D.B.Ar. EYF 0,032784 0,45
Allianz Hayat Em. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF 0,045136 0,44
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Kam.Dış.Bor. Ar. EYF 0,025910 0,42
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,011378 0,98
Katılım Em. ve Hay. Kat. Hisse Senedi EYF 0,015825 0,46
Allianz Yaşam ve Em. 2.K.D.B.Ar. EYF 0,032784 0,45
Allianz Hayat Em. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF 0,045136 0,44
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Kam.Dış.Bor. Ar. EYF 0,025910 0,42
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,011378 0,98
Katılım Em. ve Hay. Kat. Hisse Senedi EYF 0,015825 0,46
Allianz Yaşam ve Em. 2.K.D.B.Ar. EYF 0,032784 0,45
Allianz Hayat Em. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF 0,045136 0,44
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Kam.Dış.Bor. Ar. EYF 0,025910 0,42
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,011378 0,98
Katılım Em. ve Hay. Kat. Hisse Senedi EYF 0,015825 0,46
Allianz Yaşam ve Em. 2.K.D.B.Ar. EYF 0,032784 0,45
Allianz Hayat Em. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF 0,045136 0,44
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Kam.Dış.Bor. Ar. EYF 0,025910 0,42
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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