Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,011378 0,98 Katılım Em. ve Hay. Kat. Hisse Senedi EYF 0,015825 0,46 Allianz Yaşam ve Em. 2.K.D.B.Ar. EYF 0,032784 0,45 Allianz Hayat Em. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF 0,045136 0,44 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Kam.Dış.Bor. Ar. EYF 0,025910 0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,011378 0,98 Katılım Em. ve Hay. Kat. Hisse Senedi EYF 0,015825 0,46 Allianz Yaşam ve Em. 2.K.D.B.Ar. EYF 0,032784 0,45 Allianz Hayat Em. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF 0,045136 0,44 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Kam.Dış.Bor. Ar. EYF 0,025910 0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,011378 0,98 Katılım Em. ve Hay. Kat. Hisse Senedi EYF 0,015825 0,46 Allianz Yaşam ve Em. 2.K.D.B.Ar. EYF 0,032784 0,45 Allianz Hayat Em. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF 0,045136 0,44 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Kam.Dış.Bor. Ar. EYF 0,025910 0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,011378 0,98 Katılım Em. ve Hay. Kat. Hisse Senedi EYF 0,015825 0,46 Allianz Yaşam ve Em. 2.K.D.B.Ar. EYF 0,032784 0,45 Allianz Hayat Em. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF 0,045136 0,44 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Kam.Dış.Bor. Ar. EYF 0,025910 0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,011378 0,98 Katılım Em. ve Hay. Kat. Hisse Senedi EYF 0,015825 0,46 Allianz Yaşam ve Em. 2.K.D.B.Ar. EYF 0,032784 0,45 Allianz Hayat Em. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF 0,045136 0,44 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Kam.Dış.Bor. Ar. EYF 0,025910 0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,011378 0,98 Katılım Em. ve Hay. Kat. Hisse Senedi EYF 0,015825 0,46 Allianz Yaşam ve Em. 2.K.D.B.Ar. EYF 0,032784 0,45 Allianz Hayat Em. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF 0,045136 0,44 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Kam.Dış.Bor. Ar. EYF 0,025910 0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,011378 0,98 Katılım Em. ve Hay. Kat. Hisse Senedi EYF 0,015825 0,46 Allianz Yaşam ve Em. 2.K.D.B.Ar. EYF 0,032784 0,45 Allianz Hayat Em. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF 0,045136 0,44 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Kam.Dış.Bor. Ar. EYF 0,025910 0,42

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)