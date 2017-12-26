Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vadeli Kamu Borç. Araç. EYF 0,028485 0,35 Anadolu Hayat Emek. Uzun Vadeli Borç.Araç.EYF 0,055145 0,34 Anadolu Hayat Emek. Uzun Vadeli Borç.Araç. Grup EYF 0,052519 0,34 Allianz Yaşam ve Em. Brç.Ar.Grp. EYF 0,025287 0,33 BNP Paribas Cardif Em. Kam.Br.Ar. Grup EYF 0,022882 0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Emek. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013092 0,40 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,010275 0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039725 1,02 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. Hisse Sen. EYF 0,034137 0,82 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029386 0,77 AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Sen. Grup EYF 0,055687 0,76 AvivaSA Em. ve Hay. Hisse Senedi EYF 0,066323 0,75 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,016359 0,55 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,013063 0,42 Cigna Finans Em.ve Hay. İkinci Değ. EYF 0,021438 0,41 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013327 0,41 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013266 0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kat. Hisse Senedi EYF 0,015242 0,87 Bereket Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,021936 0,83 Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF 0,015912 0,68 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Kat. Değ. EYF 0,010396 0,20 Vakıf Em. ve Hay. Kat. Dengeli Değ. EYF 0,016993 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,017209 0,49 Vakıf Emek. ve Hay. Altın Kat. EYF 0,017707 0,49 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,016709 0,49 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,017127 0,49 NN Hayat ve Emek. Altın EYF 0,010530 0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Groupama Emek. Başlangıç EYF 0,010781 0,04 Axa Hay. ve Em. Başlangıç EYF 0,011005 0,04 NN Hay. Em. Başlangıç EYF 0,011044 0,04 Anadolu Hayat Em. Başlangıç EYF 0,011045 0,04 Metlife Em. ve Hay. Başlangıç EYF 0,011047 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)