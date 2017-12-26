Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vadeli Kamu Borç. Araç. EYF 0,028485 0,35
Anadolu Hayat Emek.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vadeli Kamu Borç. Araç. EYF
|0,028485
|0,35
|Anadolu Hayat Emek. Uzun Vadeli Borç.Araç.EYF
|0,055145
|0,34
|Anadolu Hayat Emek. Uzun Vadeli Borç.Araç. Grup EYF
|0,052519
|0,34
|Allianz Yaşam ve Em. Brç.Ar.Grp. EYF
|0,025287
|0,33
|BNP Paribas Cardif Em. Kam.Br.Ar. Grup EYF
|0,022882
|0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Emek. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013092
|0,40
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,010275
|0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,039725
|1,02
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. Hisse Sen. EYF
|0,034137
|0,82
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,029386
|0,77
|AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Sen. Grup EYF
|0,055687
|0,76
|AvivaSA Em. ve Hay. Hisse Senedi EYF
|0,066323
|0,75
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,016359
|0,55
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,013063
|0,42
|Cigna Finans Em.ve Hay. İkinci Değ. EYF
|0,021438
|0,41
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,013327
|0,41
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013266
|0,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kat. Hisse Senedi EYF
|0,015242
|0,87
|Bereket Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,021936
|0,83
|Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF
|0,015912
|0,68
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Kat. Değ. EYF
|0,010396
|0,20
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. Dengeli Değ. EYF
|0,016993
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,017209
|0,49
|Vakıf Emek. ve Hay. Altın Kat. EYF
|0,017707
|0,49
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,016709
|0,49
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,017127
|0,49
|NN Hayat ve Emek. Altın EYF
|0,010530
|0,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Groupama Emek. Başlangıç EYF
|0,010781
|0,04
|Axa Hay. ve Em. Başlangıç EYF
|0,011005
|0,04
|NN Hay. Em. Başlangıç EYF
|0,011044
|0,04
|Anadolu Hayat Em. Başlangıç EYF
|0,011045
|0,04
|Metlife Em. ve Hay. Başlangıç EYF
|0,011047
|0,04