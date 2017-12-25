Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vadeli Kamu Borç. Araç. EYF 0,028386 0,18 BNP Paribas Cardif Em. Kam.Br.Ar. Grup EYF 0,022815 0,16 BNP Paribas Cardif Em. Kamu Brç. Ar. EYF 0,043968 0,16 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,021163 0,16 Groupama Emek. Brç.Araçl. Gr. EYF 0,023240 0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Emek. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013040 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF 0,024694 0,98 BNP Paribas Cardif Em. Hisse Sen. EYF 0,073034 0,12 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039322 0,09 Vakıf Emek. ve Hay. Hisse Senedi EYF 0,072428 0,08 Allianz Yaşam ve Em. Hisse Sen. EYF 0,107618 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Degişken Grup EYF 0,012166 0,26 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013628 0,19 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Grup Değişken EYF 0,012058 0,19 Vakıf Emeklilik ve Hay. Kat. Stand. EYF 0,018322 0,18 Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. Gr. EYF 0,033273 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,021755 0,44 Katılım Em. ve Hay. Kat. Hisse Senedi EYF 0,015111 0,42 Vakıf Em. ve Hay. Kat. Din. Değ. Grup EYF 0,018995 0,39 Vakıf Em. ve Hay. Kat. Dengeli Değ. EYF 0,016965 0,35 Garanti Em. Hay. Kat. Din. Değ. EYF 0,019161 0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. ve Hay. Başlangıç EYF 0,011081 0,12 Groupama Emek. Başlangıç EYF 0,010777 0,11 Cigna Finans Em. ve Hay. Başlangıç EYF 0,011018 0,11 NN Hay. Em. Başlangıç EYF 0,011040 0,11 Anadolu Hayat Em. Başlangıç EYF 0,011041 0,11

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)