Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Garanti Em. Hay. Uzun Vadeli Kamu Borç. Araç. EYF 0,028386 0,18
BNP Paribas Cardif Em. Kam.Br.Ar.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vadeli Kamu Borç. Araç. EYF 0,028386 0,18
BNP Paribas Cardif Em. Kam.Br.Ar. Grup EYF 0,022815 0,16
BNP Paribas Cardif Em. Kamu Brç. Ar. EYF 0,043968 0,16
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,021163 0,16
Groupama Emek. Brç.Araçl. Gr. EYF 0,023240 0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Emek. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013040 0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF 0,024694 0,98
BNP Paribas Cardif Em. Hisse Sen. EYF 0,073034 0,12
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039322 0,09
Vakıf Emek. ve Hay. Hisse Senedi EYF 0,072428 0,08
Allianz Yaşam ve Em. Hisse Sen. EYF 0,107618 0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Degişken Grup EYF 0,012166 0,26
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013628 0,19
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Grup Değişken EYF 0,012058 0,19
Vakıf Emeklilik ve Hay. Kat. Stand. EYF 0,018322 0,18
Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. Gr. EYF 0,033273 0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,021755 0,44
Katılım Em. ve Hay. Kat. Hisse Senedi EYF 0,015111 0,42
Vakıf Em. ve Hay. Kat. Din. Değ. Grup EYF 0,018995 0,39
Vakıf Em. ve Hay. Kat. Dengeli Değ. EYF 0,016965 0,35
Garanti Em. Hay. Kat. Din. Değ. EYF 0,019161 0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
AvivaSA Em. ve Hay. Başlangıç EYF 0,011081 0,12
Groupama Emek. Başlangıç EYF 0,010777 0,11
Cigna Finans Em. ve Hay. Başlangıç EYF 0,011018 0,11
NN Hay. Em. Başlangıç EYF 0,011040 0,11
Anadolu Hayat Em. Başlangıç EYF 0,011041 0,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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