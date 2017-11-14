Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Halk Hayat ve Em. Kamu Dış Borçl. Araç. EYF 0,022558 0,41
Anadolu Hayat Em. Grup Glr Am.Kar.Brç.Ar.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Halk Hayat ve Em. Kamu Dış Borçl. Araç. EYF
|0,022558
|0,41
|Anadolu Hayat Em. Grup Glr Am.Kar.Brç.Ar.EYF
|0,041126
|0,21
|BNP Paribas Cardif Em. Bir.Kam.Dış.Borç.Arç. EYF
|0,041465
|0,19
|BNP Paribas Cardif Em. İki. Kam. Dış. Bor. Arç. EYF
|0,045236
|0,18
|Allianz Yaşam ve Em. Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF
|0,062627
|0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Hisse Sen. EYF
|0,105941
|0,21
|Aegon Emeklilik ve Hay. Hisse Senedi EYF
|0,090238
|0,21
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,020481
|0,15
|Ziraat Hayat ve Em. Hisse Sen.EYF
|0,018207
|0,09
|Garanti Em. Hay. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi EYF
|0,019522
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,017968
|0,25
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Grup EYF
|0,020887
|0,10
|Vakif Em. Pera 1 Grup Değişken EYF
|0,011819
|0,07
|Allianz Yaşam ve Em. Deng. Değ. Grup EYF
|0,067346
|0,07
|Allianz Yaşam ve Emek. Koç H.E.Vak.1.Değ.Gr. EYF
|0,010703
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF
|0,010720
|0,03
|Bereket Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF
|0,010736
|0,03
|Ziraat Hayat ve Em. Başlangıç Katılım EYF
|0,010818
|0,03
|Katılım Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF
|0,010855
|0,03
|Bnp Paribas Cardif Em. Başlangıç Katılım EYF
|0,010580
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Axa Hayat ve Em. Para Piy. EYF
|0,015842
|0,04
|Groupama Emek. Başlangıç EYF
|0,010627
|0,04
|Axa Hay. ve Em. Başlangıç EYF
|0,010855
|0,04
|Cigna Finans Em. ve Hay. Başlangıç EYF
|0,010865
|0,04
|Anadolu Hayat Em. Başlangıç EYF
|0,010886
|0,04