Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Glr Am.İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF 0,043277 0,33 Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.2.K.D.B.Ar. EYF 0,029696 0,33 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Kam.Dış.Bor. Ar. EYF 0,023599 0,33 Allianz Hayat Em. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF 0,040949 0,32 Ziraat Hayat ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF 0,022499 0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF 0,021757 0,32 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,038907 0,18 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF 0,019523 0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF 0,046610 0,45 Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF 0,063589 0,42 Vakıf Emeklilik Bir. Değ. EYF 0,020991 0,31 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF 0,033130 0,23 Vakif Em. Pera 1 Grup Değişken EYF 0,011480 0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF 0,012202 0,21 Bereket Em. ve Hay. Muh. Kat. Değ. EYF 0,014783 0,14 Vakıf Em. ve Hay. Kat. Din. Değ. Grup EYF 0,018893 0,10 Vakıf Em. ve Hay. Kat. Dengeli Değ. EYF 0,016883 0,08 Bereket Em. ve Hay. Kat. Değ. Gr. EYF 0,015618 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın EYF 0,015616 0,55 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,015802 0,55 Vakıf Emek. ve Hay. Altın Kat. EYF 0,016748 0,55 Axa Hayat ve Em. Altın Kat. EYF 0,014787 0,54 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016197 0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piy. EYF 0,015524 0,04 Cigna Finans Em. ve Hay. Başlangıç EYF 0,010651 0,04 Garanti Em. ve Hay. Başlangıç EYF 0,010690 0,04 AvivaSA Em. ve Hay. Başlangıç EYF 0,010700 0,04 Halk Hayat ve Em. Başlangıç EYF 0,010746 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)