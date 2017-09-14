Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Glr Am.İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF 0,043277 0,33
Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.2.K.D.B.Ar.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Glr Am.İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF
|0,043277
|0,33
|Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.2.K.D.B.Ar. EYF
|0,029696
|0,33
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Kam.Dış.Bor. Ar. EYF
|0,023599
|0,33
|Allianz Hayat Em. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF
|0,040949
|0,32
|Ziraat Hayat ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF
|0,022499
|0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF
|0,021757
|0,32
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,038907
|0,18
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF
|0,019523
|0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF
|0,046610
|0,45
|Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF
|0,063589
|0,42
|Vakıf Emeklilik Bir. Değ. EYF
|0,020991
|0,31
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF
|0,033130
|0,23
|Vakif Em. Pera 1 Grup Değişken EYF
|0,011480
|0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF
|0,012202
|0,21
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Kat. Değ. EYF
|0,014783
|0,14
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. Din. Değ. Grup EYF
|0,018893
|0,10
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. Dengeli Değ. EYF
|0,016883
|0,08
|Bereket Em. ve Hay. Kat. Değ. Gr. EYF
|0,015618
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Anadolu Hayat Em. Altın EYF
|0,015616
|0,55
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,015802
|0,55
|Vakıf Emek. ve Hay. Altın Kat. EYF
|0,016748
|0,55
|Axa Hayat ve Em. Altın Kat. EYF
|0,014787
|0,54
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,016197
|0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Axa Hayat ve Em. Para Piy. EYF
|0,015524
|0,04
|Cigna Finans Em. ve Hay. Başlangıç EYF
|0,010651
|0,04
|Garanti Em. ve Hay. Başlangıç EYF
|0,010690
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Başlangıç EYF
|0,010700
|0,04
|Halk Hayat ve Em. Başlangıç EYF
|0,010746
|0,04