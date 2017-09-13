Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Kamu Dış.Borç. Araç. EYF 0,029768 0,68 Ziraat Hayat ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF 0,022429 0,59 Anadolu Hayat Em. Grup Glr Am.Kar.Brç.Ar.EYF 0,037694 0,57 Allianz Hayat Em. Kamu Dış Borç.Araç. Gr. EYF 0,038929 0,56 Anadolu Hayat Em. Glr Am.Bir.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF 0,052562 0,55 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,010069 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF 0,021687 1,10 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF 0,019488 0,98 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Hisse Sen. EYF 0,049489 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF 0,063326 1,57 Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF 0,046402 1,31 Vakıf Emeklilik Bir. Değ. EYF 0,020927 0,76 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF 0,033055 0,75 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,035816 0,66 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF 0,012176 0,79 Katılım Em. ve Hay. Kat. Hisse Senedi EYF 0,015487 0,37 Bereket Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,022114 0,35 Katılım Em. ve Hay. Kat. Değ. Grup EYF 0,013549 0,23 Bereket Em. ve Hay. Muh. Kat. Değ. EYF 0,014762 0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Kat. EYF 0,014707 0,31 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,015860 0,30 Groupama Em. Altın EYF 0,016604 0,30 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016110 0,30 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,016187 0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Groupama Emek. Başlangıç EYF 0,010415 0,04 NN Hay. Em. Başlangıç EYF 0,010671 0,04 Bnp Paribas Cardif Em. Başlangıç EYF 0,010678 0,04 Fiba Em. ve Hay. Başlangıç EYF 0,010680 0,04 Allianz Yaşam ve Emek. Başlangıç EYF 0,010703 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)