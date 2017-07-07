Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Glr Kamu Brç.Ar. EYF 0,055581 -0,29 Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Kamu Brç.Ar.Grp. EYF 0,024912 -0,25 BNP Paribas Cardif Em. Kamu Brç. Ar. EYF 0,043764 -0,24 Cigna Finans Emeklilik ve Hay. Kamu Brç.Ar. Gr. EYF 0,014150 -0,24 BNP Paribas Cardif Em. Kam.Br.Ar. Grup EYF 0,022604 -0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF 0,012376 -0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi BNP Paribas Cardif Em. Hisse Sen. EYF 0,067947 -0,37 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Hisse Sen. EYF 0,043952 -0,28 Ziraat Hayat ve Em. Hisse Sen.EYF 0,016895 -0,27 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,044470 -0,26 Vakıf Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,067296 -0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Cigna Finans Em.ve Hay. İkinci Değ. EYF 0,019507 -0,38 Vakıf Em. Esnek EYF 0,045773 -0,27 Halk Hayat ve Em. Kamu Borç. Araç. Std.EYF 0,014308 -0,26 Groupama Em. Katkı EYF 0,013180 -0,26 Fiba Em. ve Hay. İkinci Değ. EYF 0,031327 -0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kat. Hisse Senedi EYF 0,014976 -0,62 Bereket Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,021139 -0,62 Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF 0,014641 -0,33 Vakıf Em. Büy. Am. Grup Kat. Esnek EYF 0,018569 -0,20 Vakıf Em. Büy. Am. Katılım Esnek EYF 0,016626 -0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Finans Em. ve Hay. Başlangıç EYF 0,010416 -0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)