Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Glr Kamu Brç.Ar. EYF 0,055581 -0,29
Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Kamu Brç.Ar.Grp.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Glr Kamu Brç.Ar. EYF
|0,055581
|-0,29
|Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Kamu Brç.Ar.Grp. EYF
|0,024912
|-0,25
|BNP Paribas Cardif Em. Kamu Brç. Ar. EYF
|0,043764
|-0,24
|Cigna Finans Emeklilik ve Hay. Kamu Brç.Ar. Gr. EYF
|0,014150
|-0,24
|BNP Paribas Cardif Em. Kam.Br.Ar. Grup EYF
|0,022604
|-0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF
|0,012376
|-0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|BNP Paribas Cardif Em. Hisse Sen. EYF
|0,067947
|-0,37
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Hisse Sen. EYF
|0,043952
|-0,28
|Ziraat Hayat ve Em. Hisse Sen.EYF
|0,016895
|-0,27
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,044470
|-0,26
|Vakıf Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF
|0,067296
|-0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Cigna Finans Em.ve Hay. İkinci Değ. EYF
|0,019507
|-0,38
|Vakıf Em. Esnek EYF
|0,045773
|-0,27
|Halk Hayat ve Em. Kamu Borç. Araç. Std.EYF
|0,014308
|-0,26
|Groupama Em. Katkı EYF
|0,013180
|-0,26
|Fiba Em. ve Hay. İkinci Değ. EYF
|0,031327
|-0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kat. Hisse Senedi EYF
|0,014976
|-0,62
|Bereket Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,021139
|-0,62
|Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF
|0,014641
|-0,33
|Vakıf Em. Büy. Am. Grup Kat. Esnek EYF
|0,018569
|-0,20
|Vakıf Em. Büy. Am. Katılım Esnek EYF
|0,016626
|-0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Finans Em. ve Hay. Başlangıç EYF
|0,010416
|-0,02