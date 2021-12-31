Son dakika haber! En fazla kazandıran BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,50 ile "BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF", yüzde 6,31 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 6,30 ile "Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,50 ile "BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF", yüzde 6,31 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 6,30 ile "Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,157301
|6,50
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,143777
|6,31
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,224932
|6,30
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,143229
|6,24
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,121378
|6,20
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,224996
|6,20
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,176603
|6,20
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,163485
|6,12
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,234292
|6,11
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,067457
|6,00
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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