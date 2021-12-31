Son dakika haber! En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,50 ile "BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF", yüzde 6,31 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 6,30 ile "Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: