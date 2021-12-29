En fazla kazandıran BES fonları
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,13 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF", yüzde 4,83 ile "BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 4,80 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,13 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF", yüzde 4,83 ile "BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 4,80 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,024635
|6,13
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,142766
|4,83
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,067963
|4,80
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,074209
|4,69
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,013306
|4,69
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,076890
|4,66
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,070869
|4,59
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,080304
|4,53
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,073309
|4,51
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,045345
|4,51
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AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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