En fazla kazandıran BES fonları - Haberler Ekonomi
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En fazla kazandıran BES fonları

En fazla kazandıran BES fonları
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,13 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF", yüzde 4,83 ile "BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 4,80 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,13 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF", yüzde 4,83 ile "BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 4,80 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0246356,13
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1427664,83
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0679634,80
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0742094,69
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0133064,69
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0768904,66
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0708694,59
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,0803044,53
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0733094,51
NN Hay. Em. Altın EYF0,0453454,51

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AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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