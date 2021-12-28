Son dakika haber | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Son dakika ekonomi haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Kategorilere Göre Günlük Kazandıran (İlk 5) Getiri % SıralıFon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Kategorilere Göre Günlük Kazandıran (İlk 5) Getiri % Sıralı
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,028353
|0,10
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,036653
|0,08
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF
|0,028080
|0,04
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,031036
|0,04
|Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF
|0,046370
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,012808
|1,19
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,012467
|0,94
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,012117
|0,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,161037
|0,95
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,077722
|0,37
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,082633
|0,36
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,094905
|0,22
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,124823
|0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,045069
|0,97
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,130210
|0,37
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF
|0,058612
|0,32
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Dinamik Değ. EYF
|0,036043
|0,26
|Türkiye Hay. ve Em. Dinamik Değ. Grup EYF
|0,064022
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,048063
|0,86
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF
|0,033256
|0,75
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,026486
|0,54
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,089176
|0,52
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,032673
|0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,088424
|0,06
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,033349
|0,05
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,030164
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,083854
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,078866
|0,04
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Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim— Haberler (@Haberler) December 22, 2021
AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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