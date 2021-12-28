Son dakika haber | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Kategorilere Göre Günlük Kazandıran (İlk 5) Getiri % Sıralı Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,028353 0,10 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,036653 0,08 Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF 0,028080 0,04 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,031036 0,04 Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF 0,046370 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,012808 1,19 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,012467 0,94 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,012117 0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,161037 0,95 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,077722 0,37 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,082633 0,36 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,094905 0,22 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,124823 0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,045069 0,97 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,130210 0,37 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,058612 0,32 Türkiye Hay. ve Em. Katılım Dinamik Değ. EYF 0,036043 0,26 Türkiye Hay. ve Em. Dinamik Değ. Grup EYF 0,064022 0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,048063 0,86 Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF 0,033256 0,75 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,026486 0,54 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,089176 0,52 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,032673 0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,088424 0,06 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,033349 0,05 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,030164 0,04 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,083854 0,04 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,078866 0,04 Analiz içerikleri fonbul.com dan alınmıştır. www.fonbul.com bir Finnet ürünüdür. Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021 AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haber | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi