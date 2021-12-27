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En fazla kazandıran BES fonları

En fazla kazandıran BES fonları
AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,10 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 5,07 ile "Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF" ve yüzde 5,06 ile "Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,10 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 5,07 ile "Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF" ve yüzde 5,06 ile "Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0774375,10
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,1245875,07
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,2369745,06
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,2080315,04
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0819744,96
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0475464,91
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,1600954,82
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,2139504,81
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF0,0330104,78
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0494304,77
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

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