En fazla kazandıran BES fonları
AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,10 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 5,07 ile "Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF" ve yüzde 5,06 ile "Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,10 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 5,07 ile "Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF" ve yüzde 5,06 ile "Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,077437
|5,10
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,124587
|5,07
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,236974
|5,06
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,208031
|5,04
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,081974
|4,96
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,047546
|4,91
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,160095
|4,82
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,213950
|4,81
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF
|0,033010
|4,78
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,049430
|4,77
Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim— Haberler (@Haberler) December 22, 2021
AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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