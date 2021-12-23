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Son dakika ekonomi: En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika ekonomi: En fazla kazandıran BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,26 ile "Garanti Em. Hay. Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF", yüzde 0,05 ile "Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF" ve "Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,26 ile "Garanti Em. Hay. Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF", yüzde 0,05 ile "Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF" ve "Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Garanti Em. Hay. Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF0,0293700,26
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0309660,05
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0834850,05
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF0,0280130,05
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0282660,05
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0760260,04
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0147550,03
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0824050,03
Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0794920,02
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0273980,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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