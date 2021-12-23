Son dakika ekonomi: En fazla kazandıran BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,26 ile "Garanti Em. Hay. Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF", yüzde 0,05 ile "Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF" ve "Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,26 ile "Garanti Em. Hay. Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF", yüzde 0,05 ile "Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF" ve "Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Garanti Em. Hay. Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF
|0,029370
|0,26
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,030966
|0,05
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,083485
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF
|0,028013
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,028266
|0,05
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,076026
|0,04
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,014755
|0,03
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,082405
|0,03
|Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,079492
|0,02
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027398
|0,02
Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim— Haberler (@Haberler) December 22, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500