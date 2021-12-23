Son dakika ekonomi: En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,26 ile "Garanti Em. Hay. Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF", yüzde 0,05 ile "Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF" ve "Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: