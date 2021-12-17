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En fazla kaybettiren BES fonları

En fazla kaybettiren BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,50 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,21 ile "Garanti Em. Hay. Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF" ve yüzde 0,18 ile "Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,50 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,21 ile "Garanti Em. Hay. Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF" ve yüzde 0,18 ile "Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,014394-0,50
Garanti Em. Hay. Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF0,029321-0,21
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,014764-0,18
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,043291-0,14
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,073565-0,12
MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF0,025529-0,12
Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF0,021273-0,12
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,034642-0,11
Garanti Em. Hay. Temk. Değ. EYF0,054094-0,09
Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF0,047472-0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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