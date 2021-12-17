En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,50 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,21 ile "Garanti Em. Hay. Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF" ve yüzde 0,18 ile "Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: