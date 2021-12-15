En fazla kazandıran BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,21 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF", yüzde 2,88 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 2,83 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,21 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF", yüzde 2,88 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 2,83 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,092471
|3,21
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,105527
|2,88
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,053864
|2,83
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,051298
|2,70
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,158230
|2,61
|Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF
|0,029708
|2,52
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF
|0,061722
|2,48
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,055516
|2,47
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,088523
|2,39
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,065491
|2,30
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500