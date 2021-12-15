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En fazla kazandıran BES fonları

En fazla kazandıran BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,21 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF", yüzde 2,88 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 2,83 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,21 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF", yüzde 2,88 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 2,83 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0924713,21
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,1055272,88
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0538642,83
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0512982,70
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,1582302,61
Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF0,0297082,52
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF0,0617222,48
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0555162,47
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0885232,39
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0654912,30
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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