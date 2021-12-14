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En fazla kaybettiren BES fonları

En fazla kaybettiren BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,64 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF", yüzde 0,62 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,52 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,64 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF", yüzde 0,62 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,52 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF0,097726-1,64
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,014459-0,62
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF0,057717-0,52
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,019626-0,39
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,074041-0,28
Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF0,021368-0,26
Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF0,047651-0,24
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,018517-0,22
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,034812-0,21
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,043582-0,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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