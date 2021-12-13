En fazla kazandıran BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,39 ile "Katılım Em. ve Hay. Gençlere Yön. Atak Kat.Değ. EYF", yüzde 1,10 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,92 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,39 ile "Katılım Em. ve Hay. Gençlere Yön. Atak Kat.Değ. EYF", yüzde 1,10 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,92 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Katılım Em. ve Hay. Gençlere Yön. Atak Kat.Değ. EYF
|0,020737
|1,39
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,092504
|1,10
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,047825
|0,92
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,149246
|0,64
|NN Hay. Em. Din. Değ. EYF
|0,068534
|0,63
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,015631
|0,62
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,050265
|0,59
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF
|0,099359
|0,57
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,086882
|0,56
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,013971
|0,55
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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