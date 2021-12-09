En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,84 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,58 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" ve yüzde 1,55 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: