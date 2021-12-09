En fazla kazandıran BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,84 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,58 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" ve yüzde 1,55 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,84 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,58 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" ve yüzde 1,55 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,098820
|1,84
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,045463
|1,58
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,093550
|1,55
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,228424
|1,44
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,170590
|1,44
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,047570
|1,43
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,173357
|1,37
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,146573
|1,36
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,144266
|1,36
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,046734
|1,34
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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