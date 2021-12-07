En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,08 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF", yüzde 0,66 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,49 ile "Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: