En fazla kaybettiren BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,08 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF", yüzde 0,66 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,49 ile "Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,08 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF", yüzde 0,66 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,49 ile "Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF
|0,097344
|-1,08
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014949
|-0,66
|Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF
|0,049794
|-0,49
|Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF
|0,047505
|-0,48
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,021091
|-0,37
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,018246
|-0,34
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,020455
|-0,33
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,021830
|-0,31
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,021189
|-0,30
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,020361
|-0,29
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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