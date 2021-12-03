En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,68 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF", yüzde 1,59 ile "Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,55 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: