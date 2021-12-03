En fazla kazandıran BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,68 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF", yüzde 1,59 ile "Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,55 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,68 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF", yüzde 1,59 ile "Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,55 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,013356
|1,68
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,235912
|1,59
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,079739
|1,55
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,207617
|1,52
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,124150
|1,51
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,088836
|1,43
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,163982
|1,37
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF
|0,033337
|1,37
|Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,048183
|1,36
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,047015
|1,34
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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