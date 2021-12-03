En fazla kazandıran BES fonları - Haberler Ekonomi
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En fazla kazandıran BES fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,68 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF", yüzde 1,59 ile "Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,55 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,68 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF", yüzde 1,59 ile "Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,55 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0133561,68
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,2359121,59
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0797391,55
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,2076171,52
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,1241501,51
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0888361,43
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1639821,37
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF0,0333371,37
Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0481831,36
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0470151,34
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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