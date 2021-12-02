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En fazla kaybettiren BES fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,69 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,14 ile "Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF" ve yüzde 0,13 ile "Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,69 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,14 ile "Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF" ve yüzde 0,13 ile "Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,015154-1,69
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,074018-0,14
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,043570-0,13
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,037273-0,13
Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF0,021365-0,11
MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF0,025658-0,11
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,069005-0,11
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,078102-0,09
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,034742-0,08
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,066900-0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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