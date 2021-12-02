En fazla kaybettiren BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,69 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,14 ile "Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF" ve yüzde 0,13 ile "Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,69 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,14 ile "Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF" ve yüzde 0,13 ile "Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,015154
|-1,69
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,074018
|-0,14
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,043570
|-0,13
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,037273
|-0,13
|Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF
|0,021365
|-0,11
|MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF
|0,025658
|-0,11
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,069005
|-0,11
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,078102
|-0,09
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,034742
|-0,08
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,066900
|-0,07
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu— Haberler (@Haberler) November 30, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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