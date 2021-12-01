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Son dakika... En fazla kazandıran BES fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika... En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika ekonomi haberi... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,64 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF", yüzde 2,56 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF" ve yüzde 2,48 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,64 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF", yüzde 2,56 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF" ve yüzde 2,48 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1471932,64
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0559212,56
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0887942,48
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1529172,42
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1630182,32
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,1201222,23
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF0,1780062,18
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1521732,18
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0799542,14
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,1562312,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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