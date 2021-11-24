BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1442457,61BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,144245
|7,61
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,154511
|7,61
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,144439
|7,27
|Türkiye Hay. ve Em. HEM Kamu Dış Borç. Araçları EYF
|0,075879
|7,13
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,083137
|7,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF
|0,088421
|8,35
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,026823
|4,40
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,029863
|3,23
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,012432
|0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,082807
|6,97
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,042300
|4,60
|Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF
|0,013809
|4,21
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,013096
|3,66
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,156218
|2,81
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,111698
|6,44
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,183128
|5,98
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,116304
|5,96
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,303811
|5,56
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,053168
|5,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,044963
|7,61
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,014047
|6,56
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,039307
|2,43
|Katılım Em. ve Hay. Gençlere Yön. Atak Kat.Değ. EYF
|0,019021
|2,29
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF
|0,031623
|2,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,076273
|7,27
|Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF
|0,079325
|7,16
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,069736
|7,16
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,072910
|7,06
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,075723
|6,93
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,032945
|0,05
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,029743
|0,04
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,082477
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,077840
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,082718
|0,04
??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:
1 Dolar = 12,73 Türk Lirası
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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