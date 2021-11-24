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En fazla kazandıran BES fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 8,35 ile "Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF", yüzde 7,61 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 8,35 ile "Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF", yüzde 7,61 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" ve "Bnp Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF0,0884218,35
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1442457,61
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1545117,61
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0449637,61
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1444397,27
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0762737,27
Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF0,0793257,16
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0697367,16
Türkiye Hay. ve Em. HEM Kamu Dış Borç. Araçları EYF0,0758797,13
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0831377,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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