En fazla kazandıran BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 8,35 ile "Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF", yüzde 7,61 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 8,35 ile "Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF", yüzde 7,61 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" ve "Bnp Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF
|0,088421
|8,35
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,144245
|7,61
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,154511
|7,61
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,044963
|7,61
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,144439
|7,27
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,076273
|7,27
|Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF
|0,079325
|7,16
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,069736
|7,16
|Türkiye Hay. ve Em. HEM Kamu Dış Borç. Araçları EYF
|0,075879
|7,13
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,083137
|7,13
??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:
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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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