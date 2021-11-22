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Son dakika haberleri... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haber: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0765263,00Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0765263,00
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1962572,95
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,0200372,94
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1411682,88
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1729072,88
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF0,0820932,02
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0254331,65
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0123081,30
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0286651,08
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0119730,87
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,0123243,44
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0780642,75
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0808261,65
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0400201,28
Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF0,0130931,00
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0496732,91
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,2832842,58
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,2055472,40
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,1037292,33
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,1706562,21
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0413152,68
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0130351,61
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF0,0304721,32
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0440071,31
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,0380581,03
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0732762,78
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0693582,78
NN Hay. Em. Altın EYF0,0430172,78
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0716822,78
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0690752,77
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0329150,14
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0364620,14
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0777680,14
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0826350,14
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0823980,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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