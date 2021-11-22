Son dakika haberleri... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0765263,00Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,076526
|3,00
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,196257
|2,95
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,020037
|2,94
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,141168
|2,88
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,172907
|2,88
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF
|0,082093
|2,02
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,025433
|1,65
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,012308
|1,30
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,028665
|1,08
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,011973
|0,87
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,012324
|3,44
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,078064
|2,75
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,080826
|1,65
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,040020
|1,28
|Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF
|0,013093
|1,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,049673
|2,91
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,283284
|2,58
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,205547
|2,40
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,103729
|2,33
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,170656
|2,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,041315
|2,68
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,013035
|1,61
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF
|0,030472
|1,32
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,044007
|1,31
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,038058
|1,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,073276
|2,78
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,069358
|2,78
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,043017
|2,78
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,071682
|2,78
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,069075
|2,77
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,032915
|0,14
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,036462
|0,14
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,077768
|0,14
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,082635
|0,14
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,082398
|0,13
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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