Son dakika haberleri... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,076526 3,00 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,196257 2,95 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF 0,020037 2,94 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,141168 2,88 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,172907 2,88 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF 0,082093 2,02 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,025433 1,65 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,012308 1,30 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,028665 1,08 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,011973 0,87 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,012324 3,44 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,078064 2,75 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,080826 1,65 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,040020 1,28 Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF 0,013093 1,00 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,049673 2,91 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,283284 2,58 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,205547 2,40 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,103729 2,33 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,170656 2,21 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,041315 2,68 Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,013035 1,61 Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF 0,030472 1,32 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,044007 1,31 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,038058 1,03 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,073276 2,78 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,069358 2,78 NN Hay. Em. Altın EYF 0,043017 2,78 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,071682 2,78 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,069075 2,77 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,032915 0,14 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,036462 0,14 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,077768 0,14 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,082635 0,14 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,082398 0,13 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haberleri... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi