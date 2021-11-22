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En fazla kazandıran BES fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,44 ile "Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF", yüzde 3,00 ile "MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF" ve yüzde 2,95 ile "Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,44 ile "Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF", yüzde 3,00 ile "MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF" ve yüzde 2,95 ile "Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,0123243,44
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0765263,00
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1962572,95
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,0200372,94
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0496732,91
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1411682,88
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1729072,88
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,1357112,86
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1979972,86
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0588472,86
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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