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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF0,1347951,55Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0877271,53MetLife Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF0,1347951,55
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0877271,53
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0714281,52
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0653731,52
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0700551,48
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0120541,54
Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF0,0776991,05
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0118280,95
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0241650,91
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0116910,56
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0726512,98
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0379590,36
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,1280290,07
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0160473,02
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0464011,49
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0976821,42
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,1032201,27
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,2645551,02
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0121821,98
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0384991,53
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0146490,03
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,0368760,02
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0239860,02
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF0,0682942,34
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0656292,33
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0598842,33
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0215842,27
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0642062,25
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0363810,05
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0328350,05
HEM Para Piyasası EYF0,0285470,05
VEM Para Piyasası EYF0,0783470,04
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0835650,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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