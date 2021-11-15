Son dakika haberi: En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,86 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF", yüzde 1,57 ile "Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF" ve "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: