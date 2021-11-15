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Son dakika haberi: En fazla kazandıran BES fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi: En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika habere göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,86 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF", yüzde 1,57 ile "Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF" ve "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,86 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF", yüzde 1,57 ile "Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF" ve "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0209322,86
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,0688341,57
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0658961,57
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0622841,57
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0620071,57
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0645981,57
NN Hay. Em. Altın EYF0,0386631,57
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0195541,55
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0632711,55
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0684461,48
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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