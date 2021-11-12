Son Dakika | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika habere göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0858181,15MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,085818
|1,15
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,069795
|1,11
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,018362
|1,07
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,181805
|0,94
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,120970
|0,93
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF
|0,076728
|1,66
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,011753
|0,79
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,023335
|0,57
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,011639
|0,47
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,027169
|0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,069693
|2,17
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,068451
|0,63
|Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF
|0,011955
|0,57
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,075872
|0,48
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,067449
|0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF
|0,024050
|1,09
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,095786
|1,07
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,036854
|0,89
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,186684
|0,88
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,256871
|0,88
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,011714
|3,39
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,037685
|1,12
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,036329
|0,50
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,022815
|0,37
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Dengeli Değ. EYF
|0,032784
|0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,019255
|2,12
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,063602
|1,98
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,067767
|1,95
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,062308
|1,91
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,038067
|1,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,077423
|0,05
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,082214
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,082268
|0,05
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,032760
|0,05
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,082031
|0,05
#Korona ile mücadelede sizce hangi tedbirlerin alınması gerek?— Haberler (@Haberler) November 12, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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