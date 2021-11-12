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Son Dakika | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son Dakika | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika habere göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0858181,15MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0858181,15
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0697951,11
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,0183621,07
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1818050,94
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1209700,93
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF0,0767281,66
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0117530,79
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0233350,57
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0116390,47
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0271690,47
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0696932,17
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0684510,63
Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF0,0119550,57
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0758720,48
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0674490,36
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF0,0240501,09
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0957861,07
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0368540,89
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1866840,88
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,2568710,88
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0117143,39
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0376851,12
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,0363290,50
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0228150,37
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Dengeli Değ. EYF0,0327840,34
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0192552,12
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0636021,98
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,0677671,95
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0623081,91
NN Hay. Em. Altın EYF0,0380671,72
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0774230,05
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0822140,05
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0822680,05
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0327600,05
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0820310,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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