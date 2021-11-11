En fazla kazandıran BES fonları - Haberler Ekonomi
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En fazla kazandıran BES fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,71 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,31 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve yüzde 1,28 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,71 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,31 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve yüzde 1,28 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0782131,71
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0618771,31
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0202351,28
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,2101681,24
VEM Altın Katılım EYF0,0643141,23
Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF0,0237911,22
ZEM Altın Katılım EYF0,0613691,20
Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF0,1761571,19
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0563851,18
HEM Altın Katılım EYF0,0377611,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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