En fazla kaybettiren BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,83 ile "Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF", yüzde 0,71 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF" ve yüzde 0,70 ile "Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,83 ile "Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF", yüzde 0,71 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF" ve yüzde 0,70 ile "Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF
|0,023505
|-0,83
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,041596
|-0,71
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028811
|-0,70
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,011670
|-0,44
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,027462
|-0,24
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF
|0,030229
|-0,11
|Türkiye Hay. ve Em. Kat. Dinamik Değ.Gr. EYF
|0,042568
|-0,11
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Dinamik Değ. EYF
|0,033385
|-0,10
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,035294
|-0,10
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029976
|-0,09
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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