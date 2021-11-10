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En fazla kaybettiren BES fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,83 ile "Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF", yüzde 0,71 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF" ve yüzde 0,70 ile "Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,83 ile "Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF", yüzde 0,71 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF" ve yüzde 0,70 ile "Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF0,023505-0,83
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,041596-0,71
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF0,028811-0,70
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,011670-0,44
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,027462-0,24
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF0,030229-0,11
Türkiye Hay. ve Em. Kat. Dinamik Değ.Gr. EYF0,042568-0,11
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Dinamik Değ. EYF0,033385-0,10
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,035294-0,10
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,029976-0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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